«Кайрат» отправляется к «Ордабасы» на битву мегаполисов

Матч стартует ровно в 20:00. Прямую трансляцию матча «Ордабасы» — «Кайрат» покажет телеканал Qazsport.
Хозяева поля подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в чемпионате, а после 11 туров набрала 25 очков и вплотную приблизилась к лидеру.
«Алматинцы продолжают лидировать в КПЛ, имея 26 очков, однако в последних турах начали чаще терять очки. При этом “Кайрат” остается единственной командой чемпионата без поражений», — отмечают спортивные эксперты.
Накануне перед встречей желто-черные опубликовали в своих соцсетях фотографии с тренировочной базы, а также напомнили фанатам историю встреч двух команд. Фанаты в свою очередь посоветовали не расслабляться после прошлых побед. По их мнению, нынешнее положение «Ордабасы» заметно отличается от предыдущих лет.
К тому же «Ордабасы» откровенно готовится нанести первое поражение «Кайрату» в КПЛ-2026.