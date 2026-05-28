Пьяный мужчина избил девушку за отказ познакомиться

В центре Хабаровска произошел инцидент, в результате которого пьяный мужчина напал на девушку после того, как она отказала ему в знакомстве. Пострадавшая получила травмы лица, и сейчас правоохранительные органы занимаются поиском агрессора. Об этом пишет Amur mash.

События развернулись на Комсомольской площади, где две подруги столкнулись с настойчивым мужчиной, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на попытки девушек уйти от назойливого кавалера, он не оставлял их в покое и начал оскорблять. После того как одна из девушек четко дала понять, что не заинтересована в общении, мужчина, разъяренный отказом, ударил ее кулаком в лицо.

Удар оказался достаточно сильным: разбились очки пострадавшей, она получила рассечение брови и большой синяк. На помощь девушкам пришел прохожий, который догнал агрессора и начал снимать его на видео. Несмотря на то что полиция была вызвана сразу после инцидента, по словам пострадавшей, правоохранительные органы не прибыли на место происшествия в течение двух часов. В итоге девушка решила самостоятельно обратиться в отделение полиции для подачи заявления.

В настоящее время мужчина находится в розыске, и правоохранительные органы призывают свидетелей инцидента обратиться с информацией о его местонахождении.