В Красноярске представили концепцию Дома работающей молодёжи

В Красноярске представили концепцию будущего Дома работающей молодёжи. Новый молодёжный центр может открыться в 2028 году на улице Семафорной, 193.
Площадка должна объединить молодых специалистов предприятий города и участников Трудового отряда главы Красноярска. Сейчас для объекта разрабатывают проектно-сметную документацию. После этого город подаст заявку на участие во всероссийском конкурсе «Регион для молодых» нацпроекта «Молодёжь и дети». Результаты конкурса станут известны в День молодёжи в 2027 году. В случае победы ремонт планируют провести к 400-летию Красноярска.
Вероника Клоберданц, руководитель главного управления молодёжной политики, рассказала, что при создании проекта учитывали идеи самих представителей работающей молодёжи.
«При создании проекта планировки пространства мы обратились к представителям Ассоциации работающей молодёжи, чтобы они предложили свои идеи по наполнению помещения — ведь этот молодёжный центр создаётся именно для них. Уже разработан дизайн помещения. Он объединяет фирменный стиль Федерального агентства по делам молодёжи “Росмолодёжь” и локальную идентичность Красноярска через элементы узнаваемой фразы “Енисей — часть тебя” и проекта “Твоё время в Красноярске”», — рассказала она.
Площадь будущего центра составит около 500 квадратных метров. В левом крыле планируют разместить переговорную, пространство для создания медиаконтента, записи подкастов и фотосъёмки, а также небольшие рабочие кабинеты для удалённых специалистов и самозанятых. В правой части здания хотят организовать трансформируемое пространство для мероприятий, конференц-зал с современным экраном, кухонную зону и место для свободного общения.
Отдельной частью центра станут мастерские для работы с деревом и металлом. На их базе планируют развивать специализированные бригады Трудового отряда главы города. Также в Доме работающей молодёжи появится выставочная зона. Экспозицию будут обновлять, но её главная задача останется прежней — рассказывать о предприятиях региона, их сотрудниках и рабочих специальностях.
По программе «Регион для молодых» в Красноярске уже отремонтировали молодёжные центры «Протехно» в микрорайоне Водники и «Доброе дело» в Железнодорожном районе, а также молодёжный творческий бизнес-центр «Пилот».