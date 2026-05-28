Иран без жалости казнит Моссад: главная новость о войне 28 мая

В Иране казнили главу шпионской сети, связанной с «Моссадом». Какая судьба ждет пленных израильских и американских военных — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Иране казнили главу шпионской сети, связанной с Моссадом. Военный историк Михаил Поликарпов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, какая судьба ждет израильских и американских военных в плену у Ирана.

Напомним, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Telegram-канал сообщил, что в Иране приведен в исполнение смертный приговор Голамрезе Хани Шакерабу, руководившему зарубежной шпионской сетью израильского Моссада.

По данным властей, Шакераб был направлен в страну в ходе специальной операции.

«Голамреза Хани Шакераб, глава шпионской службы сионистского режима за рубежом, который был направлен в страну в ходе серьезной операции, был повешен за сотрудничество с информационными службами сионистского режима», — указано в сообщении.

До этого казнили еще несколько человек. Так, 2 мая казнили Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде. По версии следствия, Каримпур передавал секретную информацию о стране в период обострения конфликта с США и Израилем, а Бекрзаде целенаправленно собирал и передавал данные о государственных и религиозных деятелях, а также о значимых объектах, среди которых ядерный объект в Натанзе.

Кроме того, 13 мая казнили Эхсана Афреште. Следствие утверждало, что он проходил специальное обучение под руководством Моссада в Непале, выучил три языка и выполнял задания под прикрытием.

Поликарпов, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что казнь агентов Моссада в Иране не станет примером участи для израильских и американских военнопленных. По его словам, речь идет о разных наказаниях.

«Шпионы — одно дело. Здесь Ирану нужно было показать, что их ждет суровая кара. В случае с пленными никаких казней со стороны Ирана не будет. Иран покажет себя как цивилизованное государство», — сказал он.

При этом израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга, добавил специалист.

«Военнопленные в таком случае, вероятно, станут предметом торга, причем очень сильного. Торг будет за те же активы и статус Ормузского пролива», — пояснил эксперт.

Военный историк напомнил, что шанс взять военных в плен у Ирана был, однако обстоятельства сложились не в их пользу.

«В ситуации с американскими летчиками, судя по всему, были не очень удачные действия со стороны Ирана. Возможно, это произошло из-за полного отключения интернета в стране. Иран не успел перехватить американских летчиков», — добавил Поликарпов.

Ранее Министерство информации Ирана заявило о выявлении и ликвидации нескольких групп, связанных с израильской разведкой Моссад.

По данным ведомства, одна из групп состояла из четырех человек. Как утверждают иранские власти, ячейка готовила террористическую операцию против «важных объектов», а также убийство человека в Тегеране.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
