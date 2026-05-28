Иран без жалости казнит Моссад: главная новость о войне 28 мая

Напомним, связанный с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Telegram-канал сообщил, что в Иране приведен в исполнение смертный приговор Голамрезе Хани Шакерабу, руководившему зарубежной шпионской сетью израильского Моссада.
По данным властей, Шакераб был направлен в страну в ходе специальной операции.
«Голамреза Хани Шакераб, глава шпионской службы сионистского режима за рубежом, который был направлен в страну в ходе серьезной операции, был повешен за сотрудничество с информационными службами сионистского режима», — указано в сообщении.
До этого казнили еще несколько человек. Так, 2 мая казнили Якуба Каримпура и Насера Бекрзаде. По версии следствия, Каримпур передавал секретную информацию о стране в период обострения конфликта с США и Израилем, а Бекрзаде целенаправленно собирал и передавал данные о государственных и религиозных деятелях, а также о значимых объектах, среди которых ядерный объект в Натанзе.
Кроме того, 13 мая казнили Эхсана Афреште. Следствие утверждало, что он проходил специальное обучение под руководством Моссада в Непале, выучил три языка и выполнял задания под прикрытием.
Поликарпов, комментируя этот инцидент, подчеркнул, что казнь агентов Моссада в Иране не станет примером участи для израильских и американских военнопленных. По его словам, речь идет о разных наказаниях.
«Шпионы — одно дело. Здесь Ирану нужно было показать, что их ждет суровая кара. В случае с пленными никаких казней со стороны Ирана не будет. Иран покажет себя как цивилизованное государство», — сказал он.
При этом израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга, добавил специалист.
«Военнопленные в таком случае, вероятно, станут предметом торга, причем очень сильного. Торг будет за те же активы и статус Ормузского пролива», — пояснил эксперт.
Военный историк напомнил, что шанс взять военных в плен у Ирана был, однако обстоятельства сложились не в их пользу.
«В ситуации с американскими летчиками, судя по всему, были не очень удачные действия со стороны Ирана. Возможно, это произошло из-за полного отключения интернета в стране. Иран не успел перехватить американских летчиков», — добавил Поликарпов.
Ранее Министерство информации Ирана заявило о выявлении и ликвидации нескольких групп, связанных с израильской разведкой Моссад.
По данным ведомства, одна из групп состояла из четырех человек. Как утверждают иранские власти, ячейка готовила террористическую операцию против «важных объектов», а также убийство человека в Тегеране.