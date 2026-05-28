Турист, бросивший в редкого тюленя-монаха камень, получил жуткую посылку

Житель Соединённых Штатов Игорь Литвинчук, бросивший камень в редкого гавайского тюленя-монаха, получил посылку с фекалиями, сообщает New York Post.
В материале сказано, что поступок мужчины вызвал волну недовольства. По словам адвоката Майлза Брейнера, его клиент подвергся нападению, травле в интернете и получил множество писем с угрозами.
Адвкат утверждает, что Литвинчук пытался защитить морских черепах, приняв тюленя за агрессивного морского льва.
«Он не пытался навредить тюленю, а хотел отогнать его от черепах», — сказал Брейнер.
Напомним, турист на пляже на Гавайских островах в США забросал камнями тюленя-монаха. Кадры появились в Сети.
В отношении мужчины федеральные власти Соединённых Штатов инициировали уголовное расследование. Фигурантом оказался 38-летний житель штата Вашингтон Игорь Литвинчук.
Мужчина был задержан для допроса, но позже отпущен после того, как потребовал адвоката. Ему предъявлены обвинения по законам о защите исчезающих видов и морских млекопитающих.
По данным Hawaii News, свидетели пытались остановить туриста, но тот не отреагировал на замечания.