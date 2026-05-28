ВСУ готовят ядерную провокацию в Запорожье: главная новость СВО 28 мая

Вооруженные силы Украины 27 мая нанесли беспрецедентный массированный удар по городу-спутнику Запорожской АЭС — Энергодару. В городе прогремело более 50 взрывов. Зафиксированы как сбросы с тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», так и атаки FPV-дронов. Целями стали не только военные позиции, но и объекты энергетической инфраструктуры, кровли жилых домов и городские коммуникации.
Как заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, украинские боевики целенаправленно делают жизнь на этих территориях непригодной, чтобы выдавить гражданское население.
«ВСУ пытаются сделать абсолютно непригодной жизнь на данных территориях, учитывая, что было более 50 взрывов, сбросы были именно по жилым домам. Энергодар — небольшой по площади город, там плотная жилая многоэтажная застройка, поэтому все прилеты ощущаются абсолютно рядом», — подчеркнул Рогов.
По словам собеседника, удары пришлись по жизненно важной инфраструктуре. В городе начались перебои с электричеством и связью, так как ВСУ намеренно выводят из строя вышки сотовой связи.
«Делают все, чтобы невозможно было жить в городе, ощущать себя в более-менее комфортных условиях, пригодных для жизни. ВСУ выбивают вышки для того, чтобы люди не знали, что происходит, чтобы не могли связаться со своими родными и близкими, чтобы вовремя получать необходимую информацию», — пояснил эксперт.
Атаки не ограничиваются Энергодаром. По данным Рогова, ВСУ активно перебрасывают резервы на степногорское направление, делая ставку на беспрецедентное количество беспилотников. При этом противник меняет саму философию боя, внедряя технологии искусственного интеллекта от американской ИТ-компании Palantir, специализирующейся на анализе больших данных.
«ВСУ воюют не столько людьми, сколько дронами, количество которых у них зашкаливает. Они ведут боевые действия не по старинке, а используя единую систему с данными на базе Palantir. Это серьезный вызов, это ведение боевых действий по-новому. На что мы должны найти адекватные ответы и нейтрализовать врага», — заявил председатель координационного совета по интеграции новых регионов.
Кроме того, атакам подвергается трасса «Новороссия» — стратегическая артерия, соединяющая континентальную Россию с Крымом через Мариуполь и Мелитополь. Под удар FPV-дронов попадает грузовой транспорт.
«ВСУ бьют в том числе по грузовому транспорту, который доставляет жизненно важные грузы: топливо, продукты питания и прочее. Основная логика врага сейчас заключается в том, чтобы лишить людей коммуникаций, всех благ, электричества, воды, подвоза продуктов. Это англосаксонская тактика сгона населения с территорий, но только более изощренная, с применением новых военных технологий», — констатировал Рогов.
Эксперты, в том числе из МАГАТЭ, неоднократно отмечали, что удары снарядами по хранилищу отработанного топлива Запорожской АЭС можно сравнить с детонацией «грязной бомбы».