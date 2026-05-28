Командование армии Лаоса высоко оценило произведённую в Хабаровском крае технику

Военнослужащие Восточного военного округа представили в Лаосе технику, произведённую в Хабаровском крае. Презентация прошла в рамках курса военной подготовки народной армии Лаоса «Тайфун-2026» и совместных учений «Ларос-2026», в которых принимают участие дальневосточники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Представленная в Лаосе малогабаритная и высокопроходимая техника закуплена при поддержке губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Среди доставленных в ЛНДР образцов техники произведенные в регионе багги и наземные роботизированные комплексы на гусеничном ходу, зарекомендовавшие себя в зоне проведения специальной военной операции, а также квадроциклы и мотоциклы с электроприводом из отечественных комплектующих, приобретенных регионом для нужд армии.
Участники учений познакомились с образцами современного стрелкового вооружения, включая снайперские винтовки, разведывательные и FPV-дроны, средства РЭБ.
Начальник Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-полковник Сайчай Коммасит высоко оценил технические характеристики оборудования.