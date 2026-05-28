Стартовые номера на Зелёный Марафон можно получить 28 и 29 мая в Беговом центре Красноярска

30 мая в Красноярске на острове Татышев (восточный вход) состоится СберПрайм Зелёный Марафон Сбера. Мероприятие объединит как беговые соревнования на различные дистанции, так и большой семейный праздник в преддверии лета.
Все красноярцы и гости города, зарегистрировавшиеся на забеги, смогут получить стартовые номера 28 и 29 мая с 10:00 до 21:00 в Беговом центре на ул. Дубровинского, 1ж. Регистрация на официальном сайте уже закрыта.
Для тех, кто не успел, дополнительно в Беговом центре (28 и 29 мая) и на площадке Марафона (30 мая) можно зарегистрироваться на дистанции 4,2 км, 5 км и инклюзивный забег. Количество слотов ограничено. При получении стартовых номеров необходимо предъявить медицинскую справку.
Среди запланированных дистанций на Зелёном Марафоне: детские — на 500 метров и 1 километр; для взрослых с 14 лет — 4,2 километра; для профессионалов — 10 километров; северная (скандинавская) ходьба; инклюзивный маршрут для участников с особенностями здоровья; 5 км и 1 км пеший маршрут — в поддержку Всероссийской экологической акции «Выбираю чистый воздух».
В этом году откроет СберПрайм Зелёный Марафон и даст старт всем забегам Илья Авербух, известный российский фигурист, призер Олимпийских игр, чемпион мира и чемпион Европы, победитель финала Гран-при и многократный чемпион России в танцах на льду. Гости праздника смогут сфотографироваться с ним и взять автограф. Также он пробежит дистанцию 4,2 км вместе с участниками забега.
Для гостей праздника будут работать праздничные, семейные, благотворительные и экологические локации, состоятся викторины, где можно выиграть много полезных товаров и сертификатов для активного отдыха. Зрителей и болельщиков ждут праздничные концерты и развлекательные активности: фотозоны, гигантская дженга, игры, детские локации, йога и др. Самым маленьким гостям организаторы готовят бесплатные сладкие угощения, мороженое и медали для каждого участника детского забега.
«Для удобства наших спортсменов мы организовали предварительную выдачу номеров в Беговом центре города. На площадке мероприятия также можно получить номер 30 мая с 8 утра. Регистрация на сайте Зелёного Марафона уже закрыта, но, тем, кто любит запрыгивать в уходящий поезд, мы оставили возможность поучаствовать в некоторых дистанциях. Всех горожан мы приглашаем вместе встретить лето, посетить различные детские локации, попытать удачу в викторинах на призы, сфотографироваться с Ильёй Авербухом и попробовать бесплатные угощения на нашей праздничной площадке», — сообщил Александр Нуйкин, управляющий Красноярским отделением Сбербанка.
