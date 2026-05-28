В Хабаровске с 12 по 18 июня пройдёт II Фестиваль новой музыки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

Хабаровская краевая филармония готовится принять II Фестиваль новой музыки. Масштабный культурный форум пройдёт с 12 по 18 июня и объединит ведущих композиторов и исполнителей современной академической музыки со всей России. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Союза композиторов России. Генеральный директор Хабаровской филармонии Игорь Мосин подчеркнул значимость государственной поддержки для развития современной музыки в регионе.
«Сегодня современная академическая музыка в России получает серьёзную поддержку — во многом благодаря личному вниманию Президента Владимира Владимировича Путина к вопросам культуры и таким механизмам, как Президентский фонд культурных инициатив. Это позволяет нам свободно творить, экспериментировать и показывать публике самые смелые проекты. Благодаря такой помощи мы можем проводить фестиваль, приглашать лучших исполнителей и открывать дальневосточникам новую музыку, которая рождается здесь и сейчас», — отметил Игорь Мосин.
Организаторы подготовили насыщенную программу: пять концертов, образовательную лабораторию «Музыка в процессе», проект «Композиторские читки» и фондовую выставку, приуроченную к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки.
Откроется фестиваль 12 июня концертом «Новый календарь» (12+) в исполнении Русского оркестра под управлением Александра Веретенникова. В программе — музыкальное путешествие от северных напевов до кавказских мелодий, где фольклор народов России получает современное авторское прочтение. Солистка — Юлия Рыжинская (народный вокал, Москва).
14 июня публику ждёт семейный формат — симфоническая сказка «Тайна трёх миров» (6+). Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением Антона Шниткина и артист Хабаровского ТЮЗа Виталий Федоров представят музыкально-театральное путешествие по мотивам древнего предания народа уйльта. Автор музыки — художественный руководитель фестиваля Денис Хоров.
16 июня состоится концерт камерной музыки «Новое. Лицом к лицу» (12+). Это пространство прямого диалога — прозвучат ансамблевые и сольные произведения от камерной лирики до экспериментального перформанса. Исполнители — звёздные гости из Москвы.
17 июня фестиваль выйдет за привычные стены — на прогулочном теплоходе пройдёт концерт «Новая музыка на воде» (16+). В программе — сочинения современных авторов в исполнении струнного квартета.
Кульминацией станет гала-концерт закрытия (12+) 18 июня в Большом зале. Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением Михаила Леонтьева представит три мировые премьеры: «Космос» Екатерины Олёрской, Концерт для домры с оркестром Дениса Хорова и Сюиту «Кодовые знаки русской души» Юрия Воронцова.
Творческая лаборатория «Музыка в процессе» (16+) развернётся на площадке студии телеканала «Хабаровск». Паблик-токи пройдут 14, 15, 16 и 17 июня. Вход на все паблик-токи свободный, пригласительные билеты можно получить в кассе филармонии. Проект «Композиторские читки» (16+) пройдёт в Камерном зале — зрители смогут бесплатно увидеть процесс рождения новой музыки.
Особым событием станет фондовая выставка «Студия» (12+), которая откроется в фойе филармонии с 12 июня. Экспозиция приурочена к 60-летию Московской экспериментальной студии электронной музыки и расскажет о легендарном синтезаторе АНС, на котором создавалась музыка к фильмам Андрея Тарковского, а также о первом поколении отечественных электронных композиторов — Эдуарде Артемьеве, Эдисоне Денисове, Альфреде Шнитке и Софье Губайдулиной.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru