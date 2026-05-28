Воспитанник красноярского «IT-Куба» — победитель конкурса научно-технических решений «Инженеры FESCO»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Обучающийся центра цифрового образования детей «IT-Куб. Красноярск» Алексей Брюханов занял первое место в направлении «IT-технологии» в конкурсе научно-технических решений «Инженеры FESCO» во Владивостоке.
«Инженеры FESCO» — конкурс научно-технических решений, проводимый транспортной группой FESCO совместно с детскими технопарками «Кванториум» по пяти направлениям: промышленная робототехника, промышленный дизайн, техническое творчество, виртуальная реальность и IT-технологии.
По заданию необходимо было разработать концепцию и создать прототип игрового мобильного приложения, которое в увлекательной форме знакомит игрока с ключевыми профессиями транспортно-логистической компании. Алексей представил проект «Порт будущего: начало» — серию мини-игр для смартфонов, где нужно управлять краном и добиваться повышения карьеры за заработанные очки.
Всего в очном этапе конкурса приняли участие 80 школьников из разных регионов России в возрасте от 12 до 18 лет, отмечает пресс-служба «IT-Куб. Красноярск».