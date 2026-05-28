В 2026 году Новосибирск украсят более 450 тысяч однолетних растений

Работы по высадке начались со знакового места: первые растения украсили сквер имени архитектора Крячкова. По словам мэра Максима Кудрявцева, общая программа благоустройства в этом году включает посадку порядка 450 тысяч однолетних растений. Для украшения городских клумб будут использованы бархатцы, петунии, бегонии и другие виды.