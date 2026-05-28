В Новосибирске пёс с оборванным поводком несколько дней ждёт хозяина у больницы

У городской больницы в Новосибирске заметили пса в ошейнике и с оборванным поводком. Собака уже несколько дней бродит по территории медучреждения, будто кого-то ищет. Историей поделилась подписчица телеграм-канала АСТ-54 Black.
По словам пациентов, пёс появляется у больницы не впервые. Люди предполагают, что его хозяин может находиться в корпусе № 7.
Очевидцы рассказали, что собака даже заходила в главный корпус. Пёс уверенно прошёл по первому этажу и обнюхивал помещения, пока его не вывели обратно на улицу.
«Надеюсь, что владелец и его любимец ещё встретятся, после чего вместе поедут домой. Или, может, кто-то из друзей, знакомых увидит этот ролик и собаку себе заберут на время», — говорит подписчица канала.