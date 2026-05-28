Зеленский в панике: Киеву грозит новая страшная опасность, впереди гибель

Между Киевом и Минском произошло резкое обострение риторики. С Украины то и дело звучат угрозы. Командующий Силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр дерзко заявил, что его подразделения уже определили «первые 500 целей» на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт.
Украинские власти, вероятно, пытаясь компенсировать неудачи на фронте, взяли курс на сознательную эскалацию с Белоруссией, убеждены эксперты.
Минск предупреждает.
В Минске не оставили без внимания воинственную риторику соседей. Госсекретарь Совета Безопасности Белоруссии Александр Вольфович раскрыл, что только за последнюю неделю белорусские средства ПВО зафиксировали 116 попыток нарушения границы украинскими боевыми беспилотниками. При этом, как подчеркнул Вольфович, в ряде случаев речь шла не о случайных залетах, а о целенаправленных попытках поразить объекты пограничной инфраструктуры.
Президент Александр Лукашенко назвал угрозы из Киева «болтовней», подчеркнув, что не видит смысла втягиваться в украинский конфликт, пока не будет совершено прямое нападение на территорию республики.
Ядерный щит Союзного государства.
На фоне угроз Киева Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил. В их рамках Александр Лукашенко лично проинспектировал ракетную бригаду, где ему продемонстрировали нанесение условного ядерного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М».
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для aif.ru пояснил, что Киев бесится из-за сотрудничества РФ и Белоруссии в военной сфере.
«Это тактическое ядерное оружие. Связка РФ и Белоруссии, помноженная на “Искандеры” и авиацию, очевидно, волнует Зеленского», — подчеркнул он.
Зачем Киеву конфликт с Минском.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru заявил, что Украина намеренно пытается спровоцировать Минск на открытие «второго фронта», чтобы заставить Москву перебросить часть войск из Донбасса.
«Киев также активно пытается втянуть в эти провокации Польшу, понимая, что в одиночку подобная эскалация для Украины смертельно опасна», — подчеркнул он.
В то же время Василий Дандыкин отметил, что за попытками расшатать ситуацию стоят конкретные политические фигуры.
«Эту тему с нападениями активно лоббирует такая личность, как бывший глава МИД Украины Кулеба», — указал эксперт, добавив, что публичные слова Лукашенко о «защите от Бреста до Владивостока» вызывают у киевского режима особое бешенство.
Ответ Минска: от сдержанности к демонстрации силы.
Прошедшие учения РФ и Белоруссии стали четким сигналом: дальнейшие попытки «прощупать» границы дронами или диверсионными группами могут повлечь ответ, который станет сокрушительным.
«Не зря проводились учения по ядерному сдерживанию. И заявление спикера Госдумы Володина о том, что в России есть оружие, способное стереть все с лица земли, тоже нужно рассматривать в этом ключе. Мы сейчас переживаем достаточно напряженный период, но главное выстоять и не допустить Третьей мировой войны», — подчеркнул Кнутов.
Таким образом, разыгрывая «белорусскую карту», Киев рискует получить не ослабление России и спасительный «второй фронт», а прямо противоположный эффект — полную консолидацию Союзного государства перед лицом общей угрозы и переход конфликта в новую, гораздо более разрушительную для самой Украины фазу.