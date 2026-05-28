Миронов предложил отдавать часть квартир в новостройках на социальное жилье

Председатель партии «Справедливая Россия» считает, что эта инициатива поможет решать в том числе демографическую проблему.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Часть квартир в новостройках нужно отдавать государству для обеспечения населения социальным жильем, это позволит решать в том числе демографическую проблему. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, во Франции на социальное жилье отводится 20% новой недвижимости. «Ну хорошо, давайте не 20%, давайте 5% [будем отдавать]», — сказал Миронов.

«У нас сегодня настроено жилье, где куплено 29% [квартир]. То есть, 61% стоят пустые, и будут долго-долго стоять, потому что у людей денег нет. Жилье простаивает, а мы говорим “как же нам решать демографическую проблему”. Так давайте мы сделаем так, чтобы все это было качественно и по-государственному», — сказал Миронов.

Также, по его словам, необходимо развивать меры поддержки для людей, взявших ипотеку.