ГИБДД Омской области поделилась сводкой происшествий за сутки

За минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировано восемь аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Госавтоинспекции Омской области подвели итоги работы за 27 мая 2026 года. За этот период на дорогах области произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий один человек погиб, еще десять участников движения получили ранения различной степени тяжести.

В ходе надзорной деятельности инспекторы выявили 591 нарушение Правил дорожного движения. Особое внимание уделялось профилактике тяжелых аварий и защите уязвимых участников движения.

Среди зафиксированных правонарушений — 11 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Эти нарушения относятся к категории повышенной опасности и часто становятся причинами серьезных ДТП с тяжкими последствиями.

Также сотрудники полиции привлекли к ответственности 28 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части. Двенадцать водителей наказаны за нарушение правил перевозки детей, что создает угрозу для жизни и здоровья маленьких пассажиров.

Девять автомобилистов проехали на запрещающий сигнал светофора, а 12 водителей не предоставили преимущество пешеходам на регулируемых и нерегулируемых переходах.

Специалисты напоминают: соблюдение скоростного режима, внимательность на пешеходных переходах и отказ от вождения в нетрезвом виде — основные условия безопасности на дорогах. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть взаимовежливыми и строго соблюдать требования ПДД.