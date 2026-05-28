В красноярских домах промывают трубы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Управляющие компании и ТСЖ начали промывку и опрессовку систем отопления в многоквартирных домах. Эти работы обязательны для подготовки жилого фонда к новому отопительному сезону.
Всего к зиме необходимо подготовить 5618 домов. Уже работы выполнены в 363 зданиях, отмечают в мэрии.
Промывка и опрессовка помогают очистить трубы от засоров и воздуха, чтобы тепло в квартирах зимой распределялось равномерно. При необходимости в домах также ремонтируют трубопроводы, меняют задвижки и проверяют оборудование.
Особое внимание уделят домам, где прошлой зимой жители жаловались на холод. По поручению главы города управляющие организации должны устранить все проблемы летом.
До конца июля в домах также проверят чердаки, подвалы, двери, тепловые пункты, вентиляцию и приборы учета. Все системы должны быть готовы к зиме, а результаты проверок — переданы в департамент ЖКХ.
Если управляющая компания не справится с подготовкой, ей могут отказать в выдаче паспорта готовности, а в случае нарушений последуют проверки надзорных органов.
