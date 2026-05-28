Прикамский речной флот увеличится до одиннадцати судов к 2028 году

Флот Пермского края увеличится к 2028 году до одиннадцати государственных судов, сообщил глава региона в своём ежегодном послании.
Для пополнения краевого флота летом текущего года планируется заключение соглашения на поставку шести судов в лизинг.
«В эту навигацию обустроим модульные причалы в Добрянке, Осе, установим и дебаркадеры на Перми I и в Усть-Качке. За следующие два года будут установлены причалы в Оханске и Лёвшино и доведём количество причальных сооружений до пятнадцати», — поделился планами губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Одним из источников поступления инвестиций в отрасль должен стать рост туристического потока. С 2021 год объём туристических услуг в регионе вырос более чем в пять раз и составил почти 20 млрд рублей.
«Развитие речного транспорта — это не только вопрос логистики, но и важнейший элемент экономического и туристического потенциала региона. Для Пермского края, который исторически связан с Камой и речными маршрутами, создание краевого предприятия “Пермское речное пароходство” стратегически правильное и своевременное решение.
Особенно важно, что региональные власти подходят к этой работе системно: формируется собственный флот, планируется обновление судов, создается долгосрочная инфраструктурная основа. Это серьезная инвестиция в будущее внутреннего туризма, комфорт жителей и развитие территорий вдоль рек", — считает депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.
По его мнению, речной транспорт способен стать одной из визитных карточек Пермского края. Новые маршруты, современные суда, развитие туристических направлений неизбежно привлекут больше гостей, а вместе с ними инвестиции, развитие малого бизнеса, сферы услуг и новые рабочие места.
«Очень важно, когда экономика региона развивается сбалансированно и опирается не только на промышленный сектор, но и на другие точки роста. Туризм, транспортная инфраструктура, сервисная экономика — это дополнительные источники дохода для бюджета и новые возможности для развития всего Прикамья», — сказал Антон Немкин.