Работу общественного транспорта продлят в Хабаровске 30 мая

В Хабаровске по окончании праздничного концерта на Комсомольской площади, посвященного 168-ой годовщине основания города Хабаровска, будет продлена до 23:30 работа пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Рейсы будут выполняться по мере наполнения салонов транспортных средств по следующим направлениям:
от Комсомольской площади — на троллейбусных маршрутах № 1, 9, автобусных маршрутах № 14, 82; от остановочного пункта «Академия физкультуры» — на маршруте № 71; от остановочного пункта «Площадь им. Ленина» — на маршруте № 21; от остановочного пункта «Управление ДВЖД» — на маршрутах № 8, 10, 23; от остановочного пункта «Уссурийский бульвар» — на маршруте № 25; от остановочного пункта «Речной вокзал» — на маршруте № 33; от остановочного пункта «Краевая научная библиотека» — на маршрутах № 1С, 29П, 34, 56, 83П; от остановочного пункта «Театр юного зрителя» — на маршрутах № 1 Л, 29К; от остановочного пункта «Театр Драмы» — на маршруте № 73; от остановочного пункта «Улица Муравьева-Амурского» — на трамвайном маршруте № 1.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что главные события Дня города пройдут 29, 30 и 31 мая 2026 года. Праздничная программа начнётся 29 мая с церемоний возложения цветов к памятникам людям, чьи имена тесно связаны с историей Хабаровска, — Якову Дьяченко, Николаю Муравьёву-Амурскому и Ерофею Хабарову. 30 мая, вся улица Муравьёва-Амурского станет пространством арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск» (6+). А вечером этого же дня, с 18:00 до 23:00, на Комсомольской площади состоится большой праздничный концерт с участием популярных хабаровских музыкальных коллективов.