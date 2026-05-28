Удар сотрёт с лица земли: в стране НАТО паника из-за провокации Киева

Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, каким будет ответ за провокации Киева в отношении Минска.
Со стороны Украины в последние дни звучат угрозы в адрес Белоруссии. Одним из последних выступил с угрозами командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадьяр, он заявил, что украинские военные определили «первые 500 целей» для ударов по белорусской территории.
«Не зря проводились учения по ядерному сдерживанию. И заявление спикера Госдумы Володина о том, что в России есть оружие, способное стереть все с лица земли, тоже нужно рассматривать в этом ключе. Мы сейчас переживаем достаточно напряженный период, но главное выстоять и не допустить Третьей мировой войны», — подчеркнул Кнутов.
Военный эксперт считает, что Киев устраивает провокации в отношении Минска, так как рассчитывает, что РФ по этой причине решит стянуть часть своих войск с территории Донбасса.
«Так ВСУ пытаются решить свои провалы. Киев попытается еще втянуть другие страны, в первую очередь Польшу. Поэтому ситуация крайне опасная», — подытожил Кнутов.