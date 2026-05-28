Пермский разработчик телекоммуникационного оборудования сократил выручку и прибыль

Пермский производитель автомобильной электроники и телекоммуникационного оборудования ООО «Форт-Телеком» поделилось финансовыми показателями за год. В 2025 году компания снизила чистую прибыль более чем в два раза: с 1,58 млрд руб. до 514,4 млн руб. Выручка ООО составила 1,6 млрд руб. Годом ранее этот показатель соответствовал 4,1 млрд руб. Себестоимость продаж сократилась вдвое: с 2,2 млрд до 1,1 млрд руб.

Согласно порталу Rusprofile, ООО «Форт-Телеком» зарегистрировано в 2007 году. 51% долей компании принадлежит Сергею Макаренко. Продукция компании-разработчика электроники, систем безопасности и программного обеспечения ООО «Форт-Телеком» применяется в России, СНГ, Европе, Китае, Малайзии, странах Среднего Востока и Южной Америки.

СНГ: объединение постсоветских стран и его значение сегодня
СНГ — это объединение государств, возникшее после распада СССР и направленное на сохранение экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Несмотря на изменения в международной обстановке, СНГ продолжает функционировать как площадка для взаимодействия стран региона. Собрали главное по теме на сегодняшний день.
