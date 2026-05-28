Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Иркутска получил условный срок за хищение 16 млн рублей

Также ему назначен штраф 500 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор 44-летнему местному жителю. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В 2021 году мужчина в составе группы по предварительному сговору похитил около 6,3 млн рублей, которые ему передали в качестве взятки должностным лицам за непривлечение к ответственности за контрабанду леса. Деньги он потратил на личные нужды вместе с соучастником, чье дело прекращено в связи со смертью.

В 2022 году, будучи скрытым бенефициаром майнинговой компании в Усолье-Сибирском, он похитил у знакомого иностранца 10 млн рублей под видом инвестиций в криптоферму. Впоследствии ущерб был полностью возмещён.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф 500 тысяч рублей. Арест имущества сохранён до уплаты штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в Иркутской области вынесли приговор по делу о мошенничестве на 59 млн рублей.