Житель Иркутска получил условный срок за хищение 16 млн рублей

В 2021 году мужчина в составе группы по предварительному сговору похитил около 6,3 млн рублей, которые ему передали в качестве взятки должностным лицам за непривлечение к ответственности за контрабанду леса. Деньги он потратил на личные нужды вместе с соучастником, чье дело прекращено в связи со смертью.