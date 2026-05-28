В Магадане открылся первый в регионе космический класс на базе школы № 15

В Магадане на базе Центра дополнительного образования детей «IT-куб» в школе № 15 открылся первый в регионе космический класс. Новая образовательная площадка даст школьникам возможность углублённо изучать технические науки и знакомиться с ракетостроением. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в мэрии Магадана, на торжественную церемонию открытия в образовательном учреждении собрались педагоги и ученики. Гостями мероприятия стали мэр областного центра Лариса Поликанова, заместитель председателя Правительства Магаданской области Татьяна Савченко, космонавт-испытатель Андрей Бабкин и депутаты.
Космокласс — это новая образовательная площадка для юных инженеров, программистов и исследователей. Проект реализован совместно Госкорпорацией «Роскосмос» и департаментом образования мэрии Магадана. Открытие такого класса стало важным шагом для региона, который теперь включён в федеральную программу по подготовке будущих кадров для космической отрасли.
Ученики нового класса будут углублённо осваивать физику, математику и информатику, изучать космос, знакомиться с азами ракетостроения, конструировать прототипы космических кораблей и спутников, а также заниматься 3D-моделированием. Занятия будут проходить как в очном формате, так и с привлечением специалистов ракетно-космической отрасли по видеосвязи. Школьники получат доступ к специализированному оборудованию и смогут участвовать в профильных олимпиадах и конкурсах, организуемых Роскосмосом.
Присутствие на церемонии космонавта-испытателя Андрея Бабкина стало особым моментом для ребят. Он рассказал о подготовке к полётам, работе на орбите и ответил на многочисленные вопросы школьников, которые мечтают связать свою жизнь с космосом. Педагоги уверены, что такой прямой диалог с профессионалом вдохновит учеников на серьёзные занятия наукой.
