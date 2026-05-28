В Магадане открылся первый в регионе космический класс на базе школы № 15

Ученики нового класса будут углублённо осваивать физику, математику и информатику, изучать космос, знакомиться с азами ракетостроения, конструировать прототипы космических кораблей и спутников, а также заниматься 3D-моделированием. Занятия будут проходить как в очном формате, так и с привлечением специалистов ракетно-космической отрасли по видеосвязи. Школьники получат доступ к специализированному оборудованию и смогут участвовать в профильных олимпиадах и конкурсах, организуемых Роскосмосом.