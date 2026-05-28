Под Харьковом сожгли особые бункеры: ВСУ в панике от расплаты за атаки РФ

Напомним, в ночь на среду, 27 мая, мощные взрывы прогремели по всей Украине, но наибольшее количество ударов пришлось именно на Харьковскую область. По данным околовоенных Telegram-каналов, за сутки — с утра 26 до утра 27 мая — было нанесено не менее восьми ударов авиабомбами, один удар из реактивной системы залпового огня и минимум 41 удар с помощью беспилотников. Такая интенсивность не случайна. Россия выбирала цели для уничтожения ключевых элементов военной машины Украины.