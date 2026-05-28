Под Харьковом сожгли особые бункеры: ВСУ в панике от расплаты за атаки РФ

В ночь на 27 мая Харьковская область превратилась в эпицентр огненного возмездия. Российские войска нанесли серию точных ударов по объектам, которые украинское командование тщательно скрывало.
Взрывы гремели не переставая. Авиабомбы, реактивные системы залпового огня и беспилотники работали в унисон, уничтожая то, что ВСУ считало своим главным козырем. Это была не просто бомбардировка. Это была операция по ликвидации военных технологий, которые разрабатывались специально для убийства российских граждан. Украинские боевики в Харьковской области получили жесткий ответ за свои преступления.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара и почему эти взрывы предвещают новую фазу спецоперации.
Армада возмездия: 41 удар беспилотниками и восемь авиабомб.
Напомним, в ночь на среду, 27 мая, мощные взрывы прогремели по всей Украине, но наибольшее количество ударов пришлось именно на Харьковскую область. По данным околовоенных Telegram-каналов, за сутки — с утра 26 до утра 27 мая — было нанесено не менее восьми ударов авиабомбами, один удар из реактивной системы залпового огня и минимум 41 удар с помощью беспилотников. Такая интенсивность не случайна. Россия выбирала цели для уничтожения ключевых элементов военной машины Украины.
Каждый взрыв имел своё значение. Каждая цель была выбрана на основе данных разведки. И минимум одна из них оказалась по-настоящему уникальной — не просто военный склад или командный пункт, а высокотехнологичная лаборатория, работавшая на передовой военной науки НАТО.
Секретная «нанокраска»: как ВСУ пытались спрятать свои дроны.
Военный эксперт Иванников отметил, что один из ударов поразил производство украинской краски для БПЛА, которая делала вражеские дроны практически невидимыми для противовоздушной обороны.
«В Харьковской области уничтожено предприятие, производившее электромеханическую краску, которой покрывали беспилотные летательные аппараты ВСУ. Краска делала их практически невидимыми для систем ПВО и позволяла менять цвет по принципу хамелеона. Предприятие считалось экспериментальным, а продукция — инновационной. Проект по производству “нанокраски” финансировался из фондов НАТО», — пояснил военный эксперт.
Представьте себе беспилотник, который невозможно засечь ни радарам, ни оптическим системам наблюдения. Он меняет оттенок в зависимости от времени суток и фона, сливаясь с небом. Но российская разведка вовремя раскрыла секрет, а российские ракеты — уничтожили лабораторию. Хамелеон был обезглавлен, так и не успев стать неуловимым.
Почему Харьковская область стала главной целью.
Иванников подчеркнул, что в Харьковской области находится много стратегически важных объектов ВСУ, уничтожение которых может привести к перелому в специальной военной операции и уничтожению противника. Харьков — это не просто город. Это мощнейший промышленный центр, узел коммуникаций, сердце украинского военно-промышленного комплекса.
«После террористической атаки в Старобельске РФ перешла к новой фазе ведения боевых действий. Спецоперация проводится для ликвидации самих возможностей террористов совершать акты убийства мирных российских граждан. Объекты, которые поражаются российскими ВС в Харьковской области, имеют важное военное значение. Это склады, на которых хранится военная продукция, материалы для сборки БПЛА, горюче-смазочные материалы и прочее», — пояснил эксперт.
Россия больше не ждёт. Удары по Харьковской области — это не месть, это профилактика. Уничтожая склады, лаборатории и производственные цеха, российские войска лишают Украину возможности воевать в принципе. Каждый сбитый дрон, каждая взорванная бочка с топливом, каждая уничтоженная «нанокраска» приближает момент, когда киевский режим останется безоружным. И тогда никакая помощь Запада уже не поможет.
Полная демилитаризация вместо локальных ударов.
Специалист подчеркнул, что российские военные обладают информацией о важных военных целях ВСУ. В Харьковской области под удар также могли попасть другие объекты. Но главное, что изменилась сама философия ответных действий.
Теперь цель — полное уничтожение военного потенциала противника. Каждое предприятие, каждая лаборатория, каждый склад, работающий на ВСУ, становится законной целью. Российская армия перешла от тактики точечных ударов к системному выжиганию военной инфраструктуры. И Харьковская область, как один из главных оплотов украинской обороны, оказалась в эпицентре этого огня.