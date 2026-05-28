Чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, имеющая украинские корни, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу. Этим поступком возмутилась депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
— Ущипните меня, я, должно быть, сплю! Польша, 2026 год — заместитель директора Люблинской мэрии украинского происхождения хвастается тем, что использует университет для привлечения в город мигрантов из Африки и Ближнего Востока вместе со всеми их семьями, — написала она в соцсети X.
Также ее негодование вызвало то, что чиновница «гордится» помощью мигрантам в поиске мест в общежитии и аренде жилья.
Количество мигрантов, проживающих в Евросоюзе, достигло рекордного показателя в 64 миллиона человек к 2025 году. Об этом свидетельствует отчет благотворительного фонда Rockwool Foundation. Под мигрантами в нем понимаются лица, которые проживают в стране, отличной от страны их рождения.
