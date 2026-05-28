В «Единой России» заявили, что защитят права студентов при использовании ИИ

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правовое регулирование применения искусственного интеллекта в сфере образования должно защищать права студентов, чтобы им не приходилось переписывать работы из-за однобокого подхода к проверке курсовых и дипломов. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на круглом столе «Использование ИИ в учебном процессе».
«Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка. Наша встреча — сигнал преподавательскому сообществу о том, что должна быть организована комплексная работа и взвешенный подход, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы», — сказал Якушев.
Он подчеркнул, что технологии могут помогать студентам в подготовке работ, но не должны подменять получение знаний и профессиональных навыков.