Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Единой России» заявили, что защитят права студентов при использовании ИИ

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что в правовом регулировании применения искусственного интеллекта много пробелов.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Правовое регулирование применения искусственного интеллекта в сфере образования должно защищать права студентов, чтобы им не приходилось переписывать работы из-за однобокого подхода к проверке курсовых и дипломов. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на круглом столе «Использование ИИ в учебном процессе».

«Правовое регулирование применения искусственного интеллекта — это сфера, в которой пока много пробелов. Впереди — этап поиска оптимальных решений. Нельзя к этому подходить однобоко — когда курсовые, дипломные работы пропускаются через информационную систему и только на этом основании им дается оценка. Наша встреча — сигнал преподавательскому сообществу о том, что должна быть организована комплексная работа и взвешенный подход, чтобы исключить ситуации, когда студентам приходится переписывать работы», — сказал Якушев.

Он подчеркнул, что технологии могут помогать студентам в подготовке работ, но не должны подменять получение знаний и профессиональных навыков.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше