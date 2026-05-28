Роспотребнадзор рассказал о рисках завоза лихорадки Эбола в Россию

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На сегодняшний день риски распространения лихорадки Эбола на территории Российской Федерации, завозных случаев заболевания в стране не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Ведомством в кратчайшие сроки разработана тест-система для диагностики лихорадки Эбола, вызываемого вирусом Бундибуджио, и организовано ее производство.
Кроме того, Российская Федерация обладает «высоким уровнем готовности к противодействию эпидемиологическим вызовам» благодаря развитой комплексной системе «Санитарный щит», которая служит надежным барьером, предотвращающим завозы особо опасных инфекций.
В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке, в пунктах пропуска на границе усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения. Для оценки и минимизации рисков также используется АИС «Периметр».
Лихорадка Эбола — это острое высококонтагиозное вирусное заболевание, вызываемое вирусом Эбола. Оно относится к группе геморрагических лихорадок и характеризуется тяжелым течением, поражением внутренних органов и высоким уровнем летальности, который без должного лечения может достигать 90%. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке. Естественными носителями вируса Эбола являются крыланы.