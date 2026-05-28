Мэр Хабаровска проинспектировал строительную площадку в районе улиц Панфиловцев, Малиновского и Суворова, где в рамках нацпроекта «Семья» возводится современный детский сад. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 230 мест. В настоящее время на этом объекте зафиксировано отклонение от графика. Глава города провел жесткий разговор с подрядчиком и службой заказчика, потребовав оперативно ликвидировать отставание, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
«Объект действительно непростой, но это не оправдание для затягивания сроков. На сегодняшний день есть отставание от графика на три месяца. Я дал поручение разработать подробную “дорожную карту” по ликвидации этого разрыва. К 1 сентября строители обязаны выйти на плановые показатели, чтобы к зиме мы полностью завершили “нулевой цикл”. Этот детский сад крайне важен для жителей микрорайона, и мы обязаны сдать его в срок. Контроль за объектом ведется на всех уровнях. Он под пристальным вниманием губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина и партии “Единая Россия”, — подчеркнул глава краевого центра.
Сергей Кравчук сообщил, что этот детский сад строится по национальному проекту, инициированному президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он также отметил, что общий объём финансирования объекта составляет более 1,1 миллиарда рублей, из которых около 700 миллионов выделено из федерального бюджета, 300 миллионов — из краевого, и порядка 40 миллионов рублей — средства муниципального бюджета.
По словам мэра, основная сложность на начальном этапе была связана с подготовкой территории, так как строительная площадка расположена в зоне оврага и была занята незаконно установленными гаражами. Он уточнил, что на сегодняшний день вывезено около 150 гаражей, а предстоит убрать ещё порядка 200.
Кравчук потребовал от строителей наверстать 3-месячное отставание от графика по детсаду.
Особое внимание в ходе объезда уделили транспортной доступности нового образовательного учреждения. Рядом с детским садом запланировано строительство новой школы, что потребует качественной дорожной инфраструктуры. В настоящее время ведется проектирование новой прямой трассы, которая свяжет микрорайон с социальными объектами. Дорога пройдет от улицы Войсковой непосредственно к территории детского сада и школы. К строительству этого участка планируется приступить уже в следующем году.
Напомним, детский сад на улице Ворошилова планируется сдать в эксплуатацию в конце 2027 года. Вместе с ним в этом же году будут сданы дошкольное образовательное учреждение в микрорайоне Ореховая сопка по нацпроекту «Семья» и детский сад в переулке Служебном по механизму концессии.