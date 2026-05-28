Новость о порывах труб в домах Хабаровска оказалась фейковой

Официальные источники не подтвердили информацию об аварийной ситуации.

Источник: Хабаровский край сегодня

В мессенджерах появилась информация о прорыве труб с горячей водой в домах Хабаровска, расположенных на территории обслуживания ТЭЦ-1. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данные сведения не подтвердили ни в АО «ДГК», ни в аварийно-диспетчерской службе, ни в управляющих компаниях.

Утверждается, что инцидент произошел вечером 27 мая в квартирах домов, расположенных в районе квартала ДОС, а также по улицам Краснореченская, Павла Морозова, Калараша и Радищева. Номера МКД при этом не указываются.

Согласно информации, появившейся в сети, воду подали резко и под большим давлением. Последний факт якобы подтвердил один из жителей дома, по словам которого в подъезде на репродукторе было зафиксировано пять атмосфер вместо нормативных трех.

«Труба резко зашипела, вода рванула, и все залило. В квартире потоп, нужно разбирать стену после свежего ремонта, чтобы трубу заварили. Мы в этом совершенно не виноваты, а платить за работы по устранению аварии должны почему-то мы», — цитирует канал в мессенджере свою подписчицу.

Корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» связался с аварийно-диспетчерской службой Хабаровска, где информацию о прорыве труб опровергли. Диспетчер добавил, что поломки действительно были, но неделю назад и лишь между двумя домами по улице Калараша.

Вместе с тем в АО «ДГК» отметили, что испытания зоны ТЭЦ-1 завершились 22 мая, следовательно, воду подали еще на прошлой неделе, а не 27 мая.

Помимо прочего, нам удалось дозвониться до нескольких управляющих компаний домов, которые расположены в Индустриальном и Железнодорожном районах. Здесь распространяющееся сообщение об аварии также опровергли.