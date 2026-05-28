В Хабаровском крае 1182 ребёнка вернулись в родные семьи за год

В Хабаровском крае уполномоченный по правам ребёнка Пётр Перевезенцев отчитался о работе за 2025 год. За год к нему поступило 1835 обращений, сообщили в Законодательной думе региона.
По каждому обращению заявителям дали разъяснения и сопровождение. Среди самых острых тем омбудсмен назвал защиту школьников от психического и физического насилия. По его данным, в 80% школ профилактика правонарушений ведётся слабо или отсутствует, поэтому краю нужен единый порядок такой работы.
Отдельно Перевезенцев обратил внимание на семейное обучение. В прошлом году 18,5% девятиклассников на такой форме не смогли сдать ОГЭ. По мнению омбудсмена, нужна более внимательная проверка аттестации и анализ ситуации в семьях, где дети учатся вне школы.
Ещё одна проблемная тема — опека несовершеннолетних. Детский омбудсмен считает, что систему подготовки будущих опекунов нужно менять, а замещающие семьи чаще сопровождать после передачи ребёнка. Это должно снизить риск ситуаций, когда дети снова оказываются без стабильной семейной среды.
Есть и положительная динамика. Так, в рамках проекта «Вызов» в родные семьи вернули 1182 ребёнка, а общее число детей в учреждениях снизилось на 22%. Благодаря краевому закону о бесплатной юридической помощи для родителей, которые хотят восстановить права, дети вернулись ещё в три семьи.
На обсуждении депутаты также говорили о нехватке образовательных учреждений, летнем отдыхе детей и тематических сменах в лагерях.
Председатель краевого парламента Николай Шевцов поблагодарил омбудсмена за работу и отметил, что защита детей требует не только правовых мер, но и профилактики, которая помогает сохранить ребёнка в полноценной семье.