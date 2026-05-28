Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После еды потянуло в сон: на какие скрытые болезни может указывать этот симптом

Профессор Москалев перечислил болезни, на которые указывает сонливость после еды.

Источник: Комсомольская правда

Если после еды возникает непреодолимое желание спать, причём регулярно и сильно, это может сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе организма. Такие сбои, как рассказал член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью KP.RU, сами по себе способны сокращать продолжительность жизни.

Особого внимания заслуживают несколько состояний, которые чаще всего становятся причиной патологической послеобеденной сонливости. В первую очередь — это инсулинорезистентность.

Ещё одна возможная причина — хроническое вялотекущее воспаление, которое повреждает стенки сосудов и другие органы, ускоряя старение. Кроме того, чрезмерная дневная сонливость, в том числе после еды, может быть ключевым симптомом скрытых нарушений сна, например, синдрома обструктивного апноэ — состояния, при котором во сне случаются множественные остановки дыхания.

В число других причин входят анемия и заболевания щитовидной железы. При постоянном и ярко выраженном желании заснуть после приёма пищи рекомендуется обратиться к терапевту, который при необходимости выдаст направления к узким специалистам — эндокринологу, гематологу или сомнологу.

Ранее сайт KP.RU перечислил опасные болезни, причиной которых могут быть постоянные язвы во рту.

О чем сигналит «пищевая кома»: из-за чего бывает сонливость после еды и как она связана с продолжительностью жизни.