После еды потянуло в сон: на какие скрытые болезни может указывать этот симптом

Если после еды возникает непреодолимое желание спать, причём регулярно и сильно, это может сигнализировать о серьёзных нарушениях в работе организма. Такие сбои, как рассказал член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью KP.RU, сами по себе способны сокращать продолжительность жизни.
Особого внимания заслуживают несколько состояний, которые чаще всего становятся причиной патологической послеобеденной сонливости. В первую очередь — это инсулинорезистентность.
Ещё одна возможная причина — хроническое вялотекущее воспаление, которое повреждает стенки сосудов и другие органы, ускоряя старение. Кроме того, чрезмерная дневная сонливость, в том числе после еды, может быть ключевым симптомом скрытых нарушений сна, например, синдрома обструктивного апноэ — состояния, при котором во сне случаются множественные остановки дыхания.
В число других причин входят анемия и заболевания щитовидной железы. При постоянном и ярко выраженном желании заснуть после приёма пищи рекомендуется обратиться к терапевту, который при необходимости выдаст направления к узким специалистам — эндокринологу, гематологу или сомнологу.
О чем сигналит «пищевая кома»: из-за чего бывает сонливость после еды и как она связана с продолжительностью жизни.