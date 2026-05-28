Синоптик Ильин рассказал, какая будет погода в первые дни лета

В Москву в первые дни июня придет потепление. Подробнее о том, какие сюрпризы преподнесет погода жителям столицы, — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В первые дни лета в столичный регион придет тепло, воздух прогреется до +23 градусов. Подробнее о том, какая погода ждет москвичей в начале июня, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Первая декада июня ожидается с температурой от +18…до +23 градусов», — отметил Ильин.

Он уточнил, что 1 июня температура воздуха прогреется от +15 до +20 градусов в Москве.

«Ожидаем 1 июня осадки, небольшие кратковременные дожди. Дальше, скорее всего, обойдется без дождей», — подчеркнул синоптик.

Ранее Ильин предупредил, что в последние дни мая в Московской области может выпасть снег, однако снежного покрова не ожидается.