Синоптик Ильин рассказал, какая будет погода в первые дни лета

В первые дни лета в столичный регион придет тепло, воздух прогреется до +23 градусов. Подробнее о том, какая погода ждет москвичей в начале июня, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Первая декада июня ожидается с температурой от +18…до +23 градусов», — отметил Ильин.
Он уточнил, что 1 июня температура воздуха прогреется от +15 до +20 градусов в Москве.
«Ожидаем 1 июня осадки, небольшие кратковременные дожди. Дальше, скорее всего, обойдется без дождей», — подчеркнул синоптик.
Ранее Ильин предупредил, что в последние дни мая в Московской области может выпасть снег, однако снежного покрова не ожидается.