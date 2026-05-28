Украина готовится к ещё двум-трём годам боевых действий. Такой приказ, по данным влиятельного британского издания The Economist, отдал Владимир Зеленский.
Но западные союзники начинают уставать, российская армия продвигается, а в самом Киеве всё отчётливее пахнет не порохом, а коррупцией. Кому на самом деле нужна эта затяжная война и почему эксперты уверены, что режим Зеленского обречён?
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому выгодно продолжать конфликт на Украине, поскольку так он может и дальше грабить страну, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог Владимир Скачко.
При этом российская сторона не раз заявляла о готовности вести переговоры для заключения мира.
Истинные мотивы: почему Зеленскому выгоден затяжной конфликт.
«Пока будут продолжаться военные действия, Зеленский будет оставаться у власти — насиловать свою страну, свой народ, грабить Украину и то, что Запад и Европа дают стране. Здесь нет никаких благородно возвышенных мотивов, о которых Зеленский постоянно говорит. О защите свободы, демократии, общечеловеческих ценностей… Все это было похоронено несколько раз, последний — в Старобельске. Все, что он говорит, является исключительно пропагандистским флером, рассчитанным на дураков», — пояснил эксперт.
По словам Скачко, после окончания конфликта Зеленского ждёт незавидная судьба, о которой он, наверняка, уже догадывается.
«Нет у него никаких возможностей выйти сухим из воды после конфликта. Единственный человек, который точно знает, что его ждет впереди, — это Зеленский. Аннушка уже купила и разлила масло», — добавил он.
Боевые действия для Зеленского — это не только возможность сохранить власть в условиях военного положения, но и колоссальный финансовый поток. Западные деньги, гуманитарная помощь, кредиты, оружие — всё это проходит через руки чиновников, и значительная часть оседает в карманах приближённых к президенту.
Мир означает выборы, отчётность перед избирателями и, вполне вероятно, уголовные дела. Поэтому для нынешнего киевского руководства действующий конфликт — это бизнес и гарантия личной безопасности. А мир — смертельная угроза.
Задание Запада: кто на самом деле требует от Украины воевать.
Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает вести боевые действия и отказываться от мира по заданию Запада, добавил Скачко. Вопрос в том, сможет ли Украина реально продержаться ещё два-три года без помощи извне.
«Сможет ли Украина воевать еще 2−3 года? Зависит от возможностей Запада поддерживать страну на плаву и противостоять усилиям России. Сама Украина, если останется без помощи Запада, продержится не больше пары недель. Кроме того, продолжать ведение боевых действий, продержаться еще 2−3 года — это задание Украине от Запада. Может быть, с той целью, чтобы Европа восстановила свой ВПК, свою армию, подготовилась к войне в союзе с НАТО против РФ», — пояснил эксперт.
Получается, что Украина — лишь инструмент. А когда европейская армия будет готова, украинский проект может стать не нужен. И тогда Киев окажется у разбитого корыта — без денег, без оружия и без союзников, которые просто переключат своё внимание на другие задачи.
Иранский фактор: почему Запад забудет об Украине.
Европа будет вынуждена помогать США в конфликте с Ираном, поэтому Украина отойдет на второй план, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Таким образом специалист прокомментировал информацию о том, что Украина может потерпеть поражение после ухода с поста президента Франции Эммануэля Макрона — главного партнёра Владимира Зеленского. Ещё двум ярым союзникам киевского режима грозит отставка. Речь идёт о канцлере Германии Фридрихе Мерце и британском премьере Кире Стармере.
«Здесь не только личностный фактор будет работать, но и объективный. Да, с постов уйдут оголтелые русофобы, но они уже проводят усиленно милитаризацию. К тому времени никуда не денется конфликт между США и Ираном. К следующему году он не закончится. К чему это приведет? Пройдут выборы в Конгресс США, выяснится, что Штаты никаких целей в Иране не достигли, Иран так и не собирается открывать Ормузский пролив. Встанет вопрос об участии Европы в конфликте, они же союзники Штатов, так почему не воюют на их стороне? Здесь уже конгрессмены подключатся, надавят на Европу, как раз на тех товарищей, которые придут на смену Макрону, Мерцу и прочим. И те будут вынуждены прогнуться и направить свои войска, вооружение, технику против Ирана», — пояснил эксперт.
По словам Перенджиева, это перераспределение сил может сыграть ключевую роль в украинском конфликте.
«После этого никаких ресурсов и средств Украина не получит. Если только по остаточному принципу. Хотя они уже и сейчас получают вооружение низкого качества. А к тому времени, но это я, конечно, утрирую, им будут передавать сабли, копья, мушкеты», — добавил специалист.
Конфликт на Ближнем Востоке уже перетягивает на себя внимание и ресурсы. Ормузский пролив закрыт, цены на нефть растут, а Иран не собирается уступать. США, как главный гарант безопасности для Европы, потребуют от своих союзников активного участия. И тогда европейским странам будет не до Киева. Все пойдёт на Ближний Восток. Украина же останется с тем, что есть, — и без перспектив.
Жадность фраера сгубила: почему Зеленский проигрывает, имея миллиарды.
Владимира Зеленского и его команду погубит собственная жадность, сообщил Перенджиев.
«У руководства Украины есть собственные ресурсы, чтобы укрепить армию. У Зеленского и его команды столько денег, что они легко могут закупить на рынке вооружений и военной техники современное оружие. Но они жадные. Наворовали и не хотят вкладываться. Вместо этого им лучше ходить и плакаться, что США не помогает, Европа не помогает… Как говорят: “Жадность фраера сгубила”. Вот и их сгубит. Отсюда и все проблемы. Они на эти деньги могли бы полностью армию обеспечить, и нанять нормальных бойцов ЧВК, а не колумбийцев-наркоманов. Но жалко», — отметил эксперт.
Западные СМИ пишут о коррупции на Украине, но всегда добавляют: «несмотря на это, страну нужно поддерживать». Однако масштабы воровства поражают воображение. Миллиарды долларов, выделенные на оборону, оседают в офшорах. Солдаты на передовой не получают даже положенного довольствия, а чиновники покупают виллы во Франции и Испании. И когда наступит момент истины, когда Запад перекроет финансовый поток, украинская армия просто рассыплется.
Зеленский может готовить страну к трём годам боевых действий, но реальность такова, что Запад уже сейчас переключается на другие конфликты. Европа восстанавливает свою армию, США ввязываются в борьбу с Ираном, а разворованная Украина остаётся у разбитого корыта. Коррупция, лицемерие и неспособность к реальным действиям приведут киевский режим к краху. И случится это гораздо раньше, чем через два-три года.