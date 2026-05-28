Военные РФ сорвали подвоз штурмовых групп ВСУ в Запорожской области

Российские военные сорвали подвоз штурмовых групп Вооружённых сил Украины к линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли операторы ударных беспилотных летательных аппаратов российской группировки войск «Восток».
Маршруты выдвижения резервов и подвоза штурмовиков украинских войск на бронетехнике выявила разведка.
«Операторы барражирующих боеприпасов “Ланцет” и FPV-дронов войск беспилотных систем нанесли удары по выявленной стоящей в укрытиях технике и по движущимся машинам противника», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что ликвидация целей позволила сорвать ротацию и подвоз штурмовых групп украинских войск.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.