Реставраторы восстановят облик красноярского архитектурного памятника XIX века на проспекте Мира

В Красноярске продолжаются работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Типография и редакция Е. Ф. Кудрявцева» на проспекте Мира, 70. Восстановление исторического облика здания идет в рамках подготовки к 400-летию города. Полностью работы должны быть завершены уже зимой 2027-го, а к концу 2026 года жители города смогут увидеть, как выглядел фасад здания в конце XIX века по проекту архитектора — с открытой кирпичной кладкой. В региональной службе по госохране объектов культурного наследия Gornovosti.ru сообщили, что сейчас специалисты именно фасадами и занимаются: снимают старые слои краски, восстанавливают поврежденную кирпичную кладку и возвращают зданию исторический вид. На главном (южном) фасаде будет раскрыт проем центрального входа, обращенного на проспект Мира. За ним воссоздадут историческую лестницу с чугунными ограждениями. Над входом планируется разместить утраченный металлический козырек, — уточняют специалисты. Также планируется восстановить световой фонарь на крыше типографии.