Назван простой анализ крови, который выявляет хроническое воспаление в организме

Частая сонливость после еды может свидетельствовать о хроническом воспалении в организме. Для того, чтобы его обнаружить, потребуется всего один анализ. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью KP.RU.
Хроническое воспаление — это сам по себе вялотекущий процесс. Тем не менее, он способствует повреждению стенок кровеносных сосудов, других органов и тканей. Кроме того, хроническое воспаление — один из факторов преждевременного старения.
Специалист рекомендовал обратиться к врачу, которые направит на исследование. Сегодня, самое доступное из них — это анализ крови на высокочувствительный С-реактивный белок (hs-СРБ).
Тем не менее, по словам Москалева, кратковременная и умеренная сонливость после еды не несет угрозы здоровью. Профессор перечислил несколько причин этого явления: приток крови к органам пищеварения, так называемый «послеобеденный провал» и большое количество углеводов в пище.
Ранее сайт KP.RU назвал несколько болезней, на которые может указывать сонливость после еды.
О чем сигналит «пищевая кома»: из-за чего бывает сонливость после еды и как она связана с продолжительностью жизни.