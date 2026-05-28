Назван простой анализ крови, который выявляет хроническое воспаление в организме

Профессор Москалев: обнаружить воспаление можно с помощью всего одного анализа.

Источник: Комсомольская правда

Частая сонливость после еды может свидетельствовать о хроническом воспалении в организме. Для того, чтобы его обнаружить, потребуется всего один анализ. Об этом рассказал член-корреспондент РАН Алексей Москалев в интервью KP.RU.

Хроническое воспаление — это сам по себе вялотекущий процесс. Тем не менее, он способствует повреждению стенок кровеносных сосудов, других органов и тканей. Кроме того, хроническое воспаление — один из факторов преждевременного старения.

Специалист рекомендовал обратиться к врачу, которые направит на исследование. Сегодня, самое доступное из них — это анализ крови на высокочувствительный С-реактивный белок (hs-СРБ).

Тем не менее, по словам Москалева, кратковременная и умеренная сонливость после еды не несет угрозы здоровью. Профессор перечислил несколько причин этого явления: приток крови к органам пищеварения, так называемый «послеобеденный провал» и большое количество углеводов в пище.

