«Ряженые» ветераны СВО стали проблемой для школ, судов и силовиков

Член ОП РФ Екатерина Колотовкина, открывая заседание, заявила, что проблема неправомерного ношения наград стала неконтролируемой. Она рассказала о встрече с тремя мужчинами в камуфляже, на форме которых было много орденов и медалей, в том числе знаки, внешне похожие на звезды Героев России. По ее словам, после вопросов выяснилось, что мужчины занимались перевозкой гуманитарных грузов, а награды получили от общественных организаций.