«Ряженые» ветераны СВО стали проблемой для школ, судов и силовиков

В России вышла из-под контроля ситуация с негосударственными наградами, которые выдают за участие в СВО, заявили участники заседания в Общественной палате РФ. По их словам, фонды, НКО и частные лица массово выпускают ордена и медали, похожие на государственные, а копии реальных наград продаются на маркетплейсах.
Член ОП РФ Екатерина Колотовкина, открывая заседание, заявила, что проблема неправомерного ношения наград стала неконтролируемой. Она рассказала о встрече с тремя мужчинами в камуфляже, на форме которых было много орденов и медалей, в том числе знаки, внешне похожие на звезды Героев России. По ее словам, после вопросов выяснилось, что мужчины занимались перевозкой гуманитарных грузов, а награды получили от общественных организаций.
Журналистка Анастасия Кашеварова отметила, что собственные медали сейчас выпускают фонды, НКО, различные организации и частные лица. По ее словам, часть военных носит такие награды без злого умысла, однако есть и люди, которые выдают себя за ветеранов СВО, входят в доверие и собирают деньги якобы на гуманитарную помощь или личные нужды.
Кашеварова предупредила, что после окончания СВО проблема может усилиться. Она считает, что мошенники начнут активнее использовать награды для сбора денег и получения общественного доверия.
Участники заседания отдельно указали на риск появления таких людей в школах и вузах. Герой России Рустем Клупов заявил, что наиболее опасные из них выступают перед молодежью. Кашеварова привела пример Луганского университета, где, по ее словам, просили пригласить именно реального героя после неудачного опыта с человеком, чей статус вызвал вопросы.
Участник СВО, ветеран ЧВК «Вагнер» Константин Вознюк рассказал, что проблемы возникают и у силовиков. По его словам, представители ФСБ и уголовного розыска обращаются за помощью, когда человек утверждает, что служил в ЧВК «Вагнер» и имеет награды. Проверить такие заявления бывает сложно, поскольку часть наградных приказов Минобороны имеет закрытый характер.
Вознюк добавил, что некоторые фигуранты уголовных дел используют незаслуженные награды, чтобы добиться снисхождения. По его словам, подобные доводы иногда учитываются в суде.
Отдельной проблемой участники заседания назвали маркетплейсы. На них, как утверждалось, продаются копии медалей Минобороны и наград ЧВК «Вагнер». Вознюк заявил, что даже он не смог отличить некоторые копии от собственных наград.
Участник СВО Андрей Адаричев отметил, что люди с сомнительными наградами появляются в Госдуме и фотографируются с депутатами. Кашеварова добавила, что такие лица пытаются попасть во власть, поэтому бороться с проблемой, по ее мнению, нужно не только общественным порицанием, но и через законодательные меры.
Юрист и член ОП РФ Александр Терновцов напомнил, что общественные организации вправе учреждать знаки отличия. Однако им запрещено использовать названия и внешний вид, сходные с государственными наградами. На практике, по его словам, это ограничение часто нарушается.
Терновцов обратил внимание, что за ношение имитаций сейчас предусмотрен штраф от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Он предложил повысить ответственность до 30−50 тысяч рублей, поскольку человек с похожей на настоящую наградой получает общественное доверие и одновременно обесценивает подвиг реальных участников боевых действий.
На заседании также прозвучала идея зарезервировать слова «орден» и «медаль» только для государственных структур, а общественным организациям оставить формулировку «знак отличия». Кроме того, обсуждались запрет на отдельные элементы дизайна, включая звезду, меч и крест, а также запрет носить негосударственные награды на военной форме.
Однако эти предложения вызвали возражения. Член ОП РФ Евгений Машаров напомнил, что награды ЧВК «Вагнер» также не являются государственными и могут попасть под ограничения. Клупов признал, что не каждый боец, совершивший реальный подвиг, получает государственную награду, а общественная медаль иногда становится единственным способом отметить человека.
Терновцов предложил создать реестр наград общественных организаций с данными об учредителях и получателях. По его мнению, вести такую базу мог бы Минюст. Машаров предупредил, что создание реестра может занять несколько лет, а Вознюк указал на риск утечки данных.
По итогам заседания участники решили сформировать при Общественной палате отдельную рабочую группу по проблеме наград. Первым шагом они намерены обсудить ситуацию с маркетплейсами.
