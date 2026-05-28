ВВП стран ЕАЭС достиг $3 трлн

АСТАНА, 28 мая — Sputnik. ВВП стран ЕАЭС достиг $3 трлн по итогам 2025 года, такие данные представила Евразийская экономическая комиссия.

Численность экономически активного населения государств Союза составляет 92,1 млн человек, при общей численности в 185,9 млн.

Объем торговли государств-членов увеличился за время существования ЕАЭС более чем в два раза. Товарооборот с третьими странами вырос на 72%.

Доля взаимных расчетов в национальных валютах за экспорт и импорт товаров и услуг между странами ЕАЭС достигла 93%.