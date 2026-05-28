Эксперт Антонова: примеры из мемов и роликов нельзя приводить в сочинении на ЕГЭ

ТЮМЕНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Школьникам рекомендуют не приводить примеры из мемов и видеороликов в социальных сетях в сочинении на ЕГЭ, поскольку экзаменационная работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт выпускника. Об этом сообщила ТАСС тюменский региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова.
«Конечно, примеры из мемов, роликов в социальных сетях приводить в сочинении нельзя, потому что эксперт требует все же опоры на литературный опыт или жизненный опыт. Это может быть какое-то событие, прочитанная книга, поступок реального человека», — рассказала она.
По словам эксперта, приведение мемов и видеороликов из социальных сетей в качестве примеров влечет за собой потерю баллов в сочинении за несоответствие установленным критериям. Она привела случай, когда один из школьников написал сочинение с примером о человеке-пауке и получил ноль баллов по нескольким критериям.
«Мемы не являются культурной ценностью. И, соответственно, используя их как пример, появляется большой риск снижения балла за аргументацию», — добавила Антонова, подчеркнув, что единый государственный экзамен проверяет в том числе владение нормами литературного русского языка и способность аргументировать позицию на основе проверенных источников.