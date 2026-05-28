Соцфонд в Омской области переходит на новый график работы с 1 июня

Прием без обеденного перерыва и дополнительные субботы сделают услуги доступнее для работающих омичей.

Источник: Комсомольская правда

Отделение Социального фонда России по Омской области меняет режим работы клиентских служб. С 1 июня жители региона смогут обращаться за консультациями и оформлением документов по новому, более удобному графику. Изменения направлены на оптимизацию процессов обслуживания и экономию времени посетителей.

Главное нововведение — отказ от обеденных перерывов. Теперь специалисты будут принимать граждан непрерывно в течение всего рабочего дня. С понедельника по четверг клиентские службы открыты с 8:30 до 17:30, по пятницам — с 8:30 до 16:15.

Для тех, кто занят в будние дни, предусмотрена возможность посещения в выходной. Каждая последняя суббота месяца станет дополнительным днем приема. В Омске специалисты будут ждать жителей с 8:30 до 14:30, в районах области — с 8:30 до 13:00. Такой формат особенно удобен для родителей с детьми, работающих пенсионеров и сотрудников с ненормированным графиком.

Записаться на прием к специалистам можно через портал государственных услуг или по телефону единого контакт-центра Социального фонда России: 8−800−100−000−1. Звонок бесплатный.

В ведомстве напоминают: большинство услуг фонда доступно в электронном формате. Получить консультацию, подать заявление или отслеживать статус обращения можно дистанционно, не посещая офис лично. Это позволяет сократить очереди и ускорить получение необходимых справок и выплат.

Специалисты рекомендуют заранее проверять актуальную информацию о режиме работы конкретных отделений на официальном сайте фонда или через справочную службу, так как в праздничные дни график может меняться.