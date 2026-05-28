Около 40 из 120 американских биолабораторий США, которые находятся в 30 странах мира, работали на Украине из-за дешевой рабочей силы в стране. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Для Вашингтона Незалежная стала «просто клондайком для завладения ресурсами, полезными ископаемыми». Кроме того, на Украине было очень много специалистов, квалифицированных, образованных людей.
«Это еще и очень дешевая рабочая сила, что, по сути, для Соединенных Штатов и было основным мотивирующим фактором для того, чтобы большую часть своих биолабораторий разместить на территории Украины», — считает Марочко.
Эксперт напомнил, что до 2022 года в Рубежном и Северодонецке Луганской Народной Республики работали две американских биолаборатории.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что американская сеть биолабораторий на постсоветском пространстве представляет серьезную угрозу национальным интересам РФ.