Приставы взыскали с блогера Лебедева 300 тысяч рублей по иску Мизулиной: все средства пошли на СВО

Взыскать средства с Euroclear Bank уже более полугода пытается и Центральный банк России. Регулятор назвал необходимостью срочное принятие мер для защиты национальных интересов. Центробанк подчеркнул незаконных действий с суверенными активами РФ. Регулятор напомнил, что заморозка средств в европейских банках продолжается. Центробанк также обратил внимание на провокационные заявления официальных лиц Евросоюза. ЦБ 20 мая подал ходатайство о немедленном исполнении решения по иску, которое не лишает Euroclear Bank права обжаловать решение суда от 15 мая 2026 года. Регулятор выиграл спор из-за замороженных российских активов. Суд удовлетворил иск к бельгийской компании на сумму в 18,17 триллиона рублей.