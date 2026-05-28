Приставы взыскали с блогера Лебедева 300 тысяч рублей по иску Мизулиной: все средства пошли на СВО

Суд удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Приставы взыскали с предпринимателя 300 тысяч рублей. Об этом рассказала Екатерина Мизулина на канале в «Макс».
Глава Лиги безопасного интернета уточнила, что иск касался защиты чести и достоинства. Приставы взыскали средства с дизайнера 27 мая.
«Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО — все средства я направила в Общероссийский народный фронт», — прокомментировала Екатерина Мизулина.
Она прикрепила к посту два скрина. На первом фото — перевод 300 тысяч рублей от Артемия Лебедева. На втором скриншоте — доказательство, что глава Лиги безопасного интернета направила всю сумму на нужды СВО и пострадавших от террористических действий Киева жителей.
«Ждем также взыскания средств с иноагента Дудя», — напомнила Екатерина Мизулина.
Тем временем Суд Евросоюза зарегистрировал иск певицы Полины Гагариной против Совета ЕС. Артистка пытается добиться справедливости уже два года. 25 мая Суд ЕС общей юрисдикции зарегистрировал подачу ее иска. Полина Гагарина попала под 14-й пакет санкций. Она подала иск против Совета ЕС еще в 2024 году.
Арбитражный апелляционный суд между тем постановил взыскать с Euroclear Bank около 32 миллиардов рублей по иску АО «Управляющая компания Первая». Он касался возмещения убытков из-за заморозки ценных бумаг клиентов под санкциями.
Взыскать средства с Euroclear Bank уже более полугода пытается и Центральный банк России. Регулятор назвал необходимостью срочное принятие мер для защиты национальных интересов. Центробанк подчеркнул незаконных действий с суверенными активами РФ. Регулятор напомнил, что заморозка средств в европейских банках продолжается. Центробанк также обратил внимание на провокационные заявления официальных лиц Евросоюза. ЦБ 20 мая подал ходатайство о немедленном исполнении решения по иску, которое не лишает Euroclear Bank права обжаловать решение суда от 15 мая 2026 года. Регулятор выиграл спор из-за замороженных российских активов. Суд удовлетворил иск к бельгийской компании на сумму в 18,17 триллиона рублей.