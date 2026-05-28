Красноярцам рассказали, кому нельзя есть черемшу

Специалисты отмечают, что черемша обладает антибактериальным и противовирусным действием, может благотворно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, улучшать аппетит и поддерживать иммунитет. В растении содержится много витамина C и бета-каротина. Также в черемше есть витамин K, который участвует в кальциевом обмене, витамин A, необходимый для здоровья кожи, и аллицин.