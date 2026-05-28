Красноярцам рассказали, кому нельзя есть черемшу

Черемша считается одной из первых свежих сезонных зелени после зимы. Ее легко узнать по характерному чесночному запаху. Об этом рассказал Роспотребнадзор по Красноярскому краю.
Специалисты отмечают, что черемша обладает антибактериальным и противовирусным действием, может благотворно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, улучшать аппетит и поддерживать иммунитет. В растении содержится много витамина C и бета-каротина. Также в черемше есть витамин K, который участвует в кальциевом обмене, витамин A, необходимый для здоровья кожи, и аллицин.
При этом черемшу можно есть не всем. Ее не рекомендуют детям до трех лет, беременным женщинам, а также людям с острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Специалисты советуют не злоупотреблять сезонной зеленью и учитывать индивидуальные противопоказания.
