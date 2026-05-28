Россию атаковали комары: почему они опасны и как защитить себя

В ряде регионов России началось аномально раннее нашествие комаров и других насекомых. За неделю число обращений к врачам из-за укусов выросло на 45 тысяч. Энтомологи считают, что виной тому снежная зима и обилие талой воды весной. Подробнее о том, где комаров особенно много, чем опасны их укусы и как защитить себя, — в материале URA.RU.
Где ситуация наиболее тяжелая
Наиболее массовое нашествие комаров сейчас фиксируется в Башкирии, Кабардино-Балкарии, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Рязанской, Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях. В ряде регионов жители жалуются, что насекомые заполонили не только улицы и леса, но и квартиры.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Воронежской области. По данным местных властей, 40 человек, включая 33 детей, уже обратились к врачам после укусов комаров. Люди жалуются на сильный зуд, отеки, бессонницу и аллергические реакции. Местные жители рассказывают, что насекомые буквально облепляют стены и потолки квартир.
Почему комары появились так рано
Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, что плотный снежный покров зимой сработал как термос. По его словам, личинки и зимующие насекомые не вымерзли, а весной большое количество талой воды создало идеальную среду для их размножения.
Ученый-биолог Михаил Воробьев отметил, что подобные всплески численности насекомых происходят регулярно, когда совпадает сразу несколько природных факторов — влажность, температура и состояние почвы. При этом вслед за ростом популяции комаров начинают активнее размножаться и их естественные враги — лягушки, стрекозы и птицы.
Энтомолог Константин Китаев сообщил, что спад активности комаров возможен не раньше середины июня. По его словам, многое будет зависеть от погоды: если временные водоемы начнут пересыхать, численность насекомых снизится быстрее.
Чем опасны укусы комаров
Роспотребнадзор напоминает, что комары являются переносчиками опасных инфекций, в том числе лихорадки Западного Нила. Кроме того, в южных регионах встречаются виды комаров, которые могут быть переносчиками вируса Зика, малярии и тропических лихорадок.
Отдельную опасность представляет дирофиляриоз — заболевание, которое вызывают паразитические черви. Комары переносят личинок после укусов зараженных животных. Паразиты могут поселяться под кожей, в глазах и даже внутренних органах человека.
Кроме того, укусы способны вызывать сильные аллергические реакции. По данным исследователей Смоленского государственного медицинского университета, примерно у 35% опрошенных наблюдалась аллергия на комариные укусы. У некоторых людей укусы вызывают выраженные отеки, зуд, проблемы с дыханием и даже анафилактический шок.
Терапевт Анастасия Краснова также предупредила, что расчесывание укусов может привести к попаданию инфекции и развитию осложнений. По ее словам, открытые ранки после укусов могут стать причиной заражения стафилококком или стрептококком.
Почему комары чаще атакуют голову
Энтомолог Роман Хряпин объяснил, что комаров в первую очередь привлекает углекислый газ, который человек выдыхает через рот и нос. Именно поэтому насекомые чаще кружат вокруг головы, шеи и лица. Дополнительным фактором становится открытая кожа — большинство людей закрывают одеждой руки и тело, тогда как лицо и шея остаются незащищенными.
Как защититься от комаров
Для предотвращения укусов комаров рекомендуется использовать репелленты, москитные сетки и закрытую одежду. Особенно осторожными советуют быть возле водоемов утром и вечером — именно в это время комары наиболее активны.
Роспотребнадзор рекомендует:
— использовать репелленты и акарицидные средства;
— устанавливать москитные сетки на окна;
— избегать стоячей воды на дачах и участках;
— не оставлять открытые емкости с водой;
— носить светлую закрытую одежду на природе.
Эксперты также советуют внимательно выбирать репелленты. Некоторые средства содержат диэтилтолуамид (ДЭТА), который при чрезмерном использовании может раздражать нервную систему и вызывать аллергию.
Какие народные средства помогают отпугнуть комаров
Среди популярных народных способов защиты специалисты выделяют гвоздику, лаванду, цитрусовые, чеснок и лавровый лист. Например, разрезанный лимон с воткнутыми бутонами гвоздики помогает отпугивать насекомых в помещении.
Комары также плохо переносят запахи мяты, базилика, розмарина, эвкалипта и хвойных растений. Энтомологи советуют высаживать такие растения возле дома и на дачных участках. Кроме того, кровососущих отпугивает дым от костра, а также некоторые типы освещения — меньше всего насекомых привлекают светодиодные лампы теплого желтого света.
Как защитить квартиру и дачу
Эксперты рекомендуют устанавливать москитные сетки, использовать фумигаторы и регулярно проверять дом на наличие стоячей воды. На дачных участках советуют своевременно косить траву, осушать лужи и очищать водостоки.
Для отдыха на природе специалисты рекомендуют использовать спирали от комаров, дымовые шашки и уличные ловушки с ультрафиолетом. Также эффективными считаются вентиляторы — сильный поток воздуха буквально сдувает насекомых.