В Волгограде отменили объявленную ночью беспилотную опасность

Действовавшая более пяти часов угроза атаки беспилотников миновала в Волгоградской области.
Режим беспилотной опасности объявили в регионе сегодня в 00:37. Жителям посоветовали не только не подходить к окнам, но также выбрать безопасное место в квартире и находиться в нем до снятия всех ограничений.
Сообщения от РСЧС, объявивших о снятии угрозы, поступили на телефоны волгоградцев в 5:56. Как в регионе прошла эта ночь, и приходилось ли дежурным расчетам ПВО уничтожать в регионе украинские БПЛА, в Минобороны пока не сообщали.
Фото Павла Мирошкина.
