В Хабаровске 30 мая продлят работу транспорта на День города

В Хабаровске после праздничного концерта ко Дню города общественный транспорт будет ходить дольше обычного. Пассажирские рейсы продлят до 23:30, сообщили в мэрии краевой столицы.
30 мая Хабаровск отметит 168-летие, и основные события развернутся в центре города. В этот день на Комсомольской площади пройдёт большой праздничный концерт, а на улице Муравьёва-Амурского состоится арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск». Программа Дня города рассчитана сразу на 29, 30 и 31 мая — в неё вошли фестивали, концерты, уличные площадки, спортивные события и гала-концерт с участием местных групп.
После концерта транспорт будет отходить от нескольких ключевых точек в центре. От Комсомольской площади пассажиров повезут троллейбусы № 1 и 9, а также автобусы № 14 и 82. От остановки «Академия физкультуры» можно будет уехать на маршруте № 71, от площади Ленина — на автобусе № 21, от «Управления ДВЖД» — на маршрутах № 8, 10 и 23.
От остановки «Уссурийский бульвар» будет отходить маршрут № 25, от «Речного вокзала» — № 33. От «Краевой научной библиотеки» пассажиров повезут маршруты № 1С, 29П, 34, 56 и 83П, от «Театра юного зрителя» — № 1 Л и 29К. От «Театра Драмы» можно будет уехать на маршруте № 73, а от остановки «Улица Муравьёва-Амурского» — на трамвае № 1.
Автобусы, троллейбусы и трамваи будут отправляться по мере наполнения салонов.