В ночь на 27 мая российские регионы пережили очередную массированную атаку дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили и перехватили в общей сложности 140 украинских БПЛА.
Противник в то же время применил крылатые ракеты. В Севастополе, помимо отражения атаки беспилотников, были зафиксированы попадания ракет Storm Shadow. В результате удара загорелась кровля здания Южного управления Центрального банка, а в соседних жилых домах взрывной волной выбило окна и повредило балконы.
Параллельно ракетный удар был нанесён по Таганрогу, где пострадали два человека и загорелись автомобили. В Воронеже обломками повредило гражданские постройки. Кроме того, целью атаки стал и Туапсе, где после удара возник пожар в морском порту.
Откуда запускали ракеты и дроны.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыл, откуда враг запускал ракеты и дроны.
«Если брать Севастополь, то по нему бьют дронами из Николаевской и частично оккупированной Херсонской области. Может, с проходящих судов выпускают, которые идут через нейтральные воды в одесский порт», — пояснил эксперт.
Удары беспилотниками по Таганрогу, Туапсе и Воронежу, предположительно, осуществлялись с территории Харьковской области.
Что касается запуска крылатых ракет Storm Shadow, Дандыкин указал на вероятные аэродромы базирования авиации ВСУ. Он отметил, что ракеты имеют дальность 300 км.
«Самолеты, например, Су-24, Mirage или F-16 выходят, стреляют на предельной максимальной дальности и уходят», — уточнил эксперт, добавив, что самолеты могли взлетать с аэродрома Школьный под Одессой.
Ответ не заставил себя ждать.
Дандыкин подчеркнул, что терпение российской стороны на исходе, и реакция будет предельно жесткой и системной. «Будут жесткие удары по Киеву, по югу и северу Украины, откуда в том числе ведут запуски», — заявил военный эксперт.
В то же время в Минобороны РФ отчитались о нанесении ответных ударов по критически важным целям.
«Нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска БПЛА, хранилищам горючего», — говорилось в сводке военного ведомства.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками и ракетными войсками в 144 районах, включая пункты дислокации иностранных наемников. Силами ПВО за сутки были сбиты три ракеты Storm Shadow и 258 дронов.
Украинская сторона была вынуждена признать результативность российских ударов. Командование Воздушных сил ВСУ официально подтвердило попадания по объектам в семи регионах страны.
Паника в Киеве и контекст возмездия.
На фоне предупреждений МИД РФ о последовательных атаках на центры принятия решений, в Киеве фиксируется нарастающая паника. Аналитики сообщают о массовом оттоке жителей и представителей элиты из города из-за ожидания новых мощных ударов, в том числе с применением комплекса «Орешник».
Сочетание военной угрозы и стремительно ухудшающихся бытовых условий, в том числе выхода из строя критической инфраструктуры, создает предпосылки для парализации столицы.
Попытка ВСУ нанести урон в ночь на 27 мая обернулась немедленной и жесткой военной реакцией, подтвердив правило: любой удар по российским городам будет иметь конкретные и болезненные последствия для киевского режима и его армии.