На двух перекрёстках в Иркутске отключили светофоры

IrkutskMedia, 28 мая. Сегодня в Иркутске до 17:00 светофоры не будут работать на перекрёстке четырёх улиц. По адресам проведут подрезку деревьев.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, регулировщики не будут работать на пересечении Лермонтова и Чернышевского, а также на Гоголя и Чернышевского. Водителям необходимо учесть данную информацию при выборе маршрута, чтобы избежать сильных заторов и аварийных ситуаций.
Ранее агентство рассказывало, что под отключение светофора в областном центре в понедельник попал участок улицы Баррикад. Начиная с Маратовской развязки до Фридриха Энгельса днём наблюдался сильный затор.