В День защиты детей в Хабаровске не будут продавать алкоголь

1 июня, в День защиты детей, в Хабаровске в магазинах традиционно вводится запрет на продажу алкогольных напитков, в том числе и пивом, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Ограничение не касается ресторанов, кафе, баров, причем, как внутри, так и на летних верандах. Единственное условие — посетители могут пить алкоголь только на месте. Уносить его с собой — уже нарушение.
Напомним, что краевым законом о запрете продажи алкоголя определены три дня в году — День защиты детей, День молодежи и в День знаний.