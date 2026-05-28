Жительница Ачинска через суд вернула деньги за сломавшееся кресло из интернет-магазина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Ачинска добилась компенсации после покупки некачественного подвесного кресла-кокона на маркетплейсе Wildberries.

Кресло за 8191 рубль женщина приобрела в ноябре прошлого года. Через четыре месяца эксплуатации каркас изделия лопнул по сварному шву.

Заявку на возврат одобрили, после чего покупательница передала товар с недостатками в пункт выдачи. Однако деньги за покупку ей несколько месяцев не возвращали.

Женщина обратилась в краевой Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подали исковое заявление в суд в защиту прав потребителя.

После обращения в суд продавец, ООО «Локка», вернул покупательнице стоимость товара — 8191 рубль.

Кроме того, суд взыскал с компании неустойку за нарушение срока возврата денег в размере 6634 рублей, компенсацию морального вреда — 5000 рублей и штраф — 5817 рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира.
Читать дальше