Жительница Ачинска через суд вернула деньги за сломавшееся кресло из интернет-магазина

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жительница Ачинска добилась компенсации после покупки некачественного подвесного кресла-кокона на маркетплейсе Wildberries.
Кресло за 8191 рубль женщина приобрела в ноябре прошлого года. Через четыре месяца эксплуатации каркас изделия лопнул по сварному шву.
Заявку на возврат одобрили, после чего покупательница передала товар с недостатками в пункт выдачи. Однако деньги за покупку ей несколько месяцев не возвращали.
Женщина обратилась в краевой Роспотребнадзор. Специалисты ведомства подали исковое заявление в суд в защиту прав потребителя.
После обращения в суд продавец, ООО «Локка», вернул покупательнице стоимость товара — 8191 рубль.
Кроме того, суд взыскал с компании неустойку за нарушение срока возврата денег в размере 6634 рублей, компенсацию морального вреда — 5000 рублей и штраф — 5817 рублей.
Решение суда вступило в законную силу.