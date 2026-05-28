Энтомолог Хряпин назвал лучший способ защиты от комаров

Энтомолог Хряпин в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал способы защиты от комаров. Выбор средства зависит из численности насекомых и места нахождения человека.

Источник: Аргументы и факты

Энтомолог Роман Хряпин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какое средство от комаров работает эффективнее всего в зависимости от условий. По его оценке, универсального «лучшего» варианта не существует, а выбор должен исходить из численности насекомых и места нахождения человека.

Для защиты внутри помещений специалист рекомендует использовать электрические устройства.

«Если мы находимся в помещении, более рационально включить какое-нибудь фумигирующее устройство: жидкостный электрофумигатор или пластину, пропитанную летучими пиретроидами. Объективно это будет работать лучше всего», — заявил Хряпин.

На улице же оптимальной стратегией становится сочетание одежды и репеллентов.

При высокой численности комаров эксперт советует в первую очередь механически закрывать тело. Открытые участки следует обрабатывать репеллентными средствами.

Особое внимание стоит уделить одежде.

«Одежду тоже можно обрабатывать репеллентами, особенно если она тонкая и прокусывается комарами. На одежде репеллентные средства держатся сутками, если её не стирать. Мы обработали рубашку, и она может эффективно защищать нас от трёх до тридцати суток», — отметил Хряпин.

Непосредственно на коже защита действует гораздо меньше.

«В зависимости от вида и количества действующего вещества защита на коже длится от получаса до четырёх-пяти часов», — подытожил энтомолог.

Как сообщалось, сразу в нескольких регионах России произошло нашествие комаров. Большое количество этих насекомых наблюдается в Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской, Тюменской областях и в Башкирии. Местные жители отмечают, что в этом году массовое появление комаров началось на 3−4 недели раньше, чем обычно.

Кандидат биологических наук Павел Глазков объяснил, что массовые скопления комаров на юге России являются естественным брачным ритуалом насекомых и не представляют угрозы для людей.